Ремонтные работы в Нижегородском выставочном комплексе планируется завершить к 800-летию города Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На ремонт внутренних помещений и инженерных систем в здании Нижегородского государственного выставочного комплекса (НГВК) в общей сложности направят 34,6 млн рублей. Это средства из областного бюджета и внебюджетных источников.

В настоящее время там продолжаются ремонтно-реставрационные работы в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода и программы "Реставрация 800". Об этом сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

"Учреждение давно нуждалось в модернизации и комплексном переосмыслении. К юбилею города мы не просто возвращаем зданию исторический облик и ремонтируем помещения. Наша задача – создать для нижегородцев выставочное пространство, соответствующее современным запросам. Наряду с постоянной экспозицией и новыми выставочными площадками здесь появятся лекционный зал, библиотека и общественные зоны", – рассказал Олег Беркович.

Подрядчиком работ стало ООО "Гефест". Компания приступила к работам по сохранению объекта культурного наследия XIX века в апреле 2021 года. Ей необходимо выполнить ремонт и внутреннюю отделку центральной лестницы, санузлов, гардероба, помещений цокольного, первого и второго этажей, заменить системы водопровода и электроосвещения. Здание оборудуют современной системой видеонаблюдения, охранной и автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией.

В настоящее время выполнена реставрация кровли, в финальной стадии находится реставрация фасада. ООО "Гефест" приступило к прокладке трасс кабелей архитектурной подсветки фасада и устройству системы кондиционирования. Планируемый срок завершения работ - август 2021 года.

Отметим, что после завершения ремонтно-реставрационных работ выставочный комплекс продолжит свою работу как площадка для демонстрации современных российских и международных проектов, в том числе с участием начинающих и профессиональных художников Нижегородской области.

Благодаря новым выставочным пространствам появится возможность полноценно показать одну из лучших в стране коллекций "Русского авангарда", организовывать временные экспозиции из ведущих российских и зарубежных музеев и галерей, а также продемонстрировать нижегородцам и гостям города лучшие произведения социалистического реализма и выдающихся мастеров «горьковской школы».

Напомним, на базе НГВК создается филиал Нижегородского государственного художественного музея. НГВК присоединили к НГХМ осенью 2020 года.В будущем фонды НГХМ будут распределены между тремя зданиями: в Губернаторском доме (Нижегородский кремль, к.3) будет музей русского искусства от древней Руси до начала ХХ века, в Доме Сироткина (Верхневолжская набережная, 3) - западноевропейского искусства XV-XX веков, в выставочном комплексе - искусства ХХ века.

СПРАВКА:

Здание, где сейчас находится НГВК, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1844 году по проекту архитекторов Ефимова и Леера.

Полное название ОКН: "Здание, где располагалась Нижегородская городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского комитета РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская газета "Искра". Корпус верхнепосадских торговых рядов".

Нижегородский выставочный комплекс создан в 1974 году. Учредителем является министерство культуры Нижегородской области.