"Единая Россия" разъяснила, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, введенные с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила "Единая Россия". О порядке получения этих и других пособий рассказали на вебинаре "Семейный онлайн-прием", который прошел на площадке партии.

В случаях, когда семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья - малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а впоследствии – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

"Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку", - подчеркнула Ольга Баталина.

Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией.

"Если у гражданина есть постоянная регистрация и нет никакой другой - то есть он живет там, где прописан - то выплата будет осуществляться по месту постоянной регистрации. Если женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не там, где она прописана, то мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале "Госуслуги", она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию", - разъяснила замминистра.

О том, что вопросы поддержки материнства и детства входят в число наиболее волнующих жителей нашей страны, говорит статистика. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%.

"Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся "на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья - это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача - обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее", - подчеркнула она.

Одним из наиболее распространенных, по словам Анны Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу.

"Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть", - отметила она.

Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Жительница Крыма рассказала о том, что не получает субсидию, поскольку ее ребенок учится на платном отделении вуза. Как отметила председатель движения "Совет Матерей" Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-летия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. "Совет Матерей", по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила.

"Ребенок, который учится не на бюджетном месте, это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. Мы обратимся к фракции "Единой России" в Госсовет Республики Крым, чтобы это вопрос был отдельно поднят. Чтобы они нашли его решение в помощь многодетным семьям", - сказала она.

Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в РФ нет единого понятия "многодетная семья". "Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят", - резюмировала она.

Напомним, ранее по итогам прямой линии Президента председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что в дополнение к федеральным мерам поддержки семей с детьми приняты и действуют региональные меры: областной материнский капитал при рождении на второго или последующего ребенка, ежемесячная выплата в размере 9,8 тысяч рублей из областного бюджета на третьего ребенка, комплексная поддержка многодетных семей – выплаты на проезд, питание детей к началу учебного года, льготы при оплате коммунальных услуг.

"По инициативе фракции партии «Единая Россия" в Законодательном собрании в этом году приняты дополнительные меры поддержки детей-сирот: им предоставили право бесплатного проезда на разных видах общественного транспорта в учебное время, право проживать в жилом фонде соцзащиты, получать из бюджета деньги за найм жилого помещения", - добавил он.

С каждым годом меры поддержки семей с детьми приобретают все более комплексный подход, отметила заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина. В Нижегородской области принято значительное число важных решений в этом направлении, создана серьезная нормативная база, установлены десятки видов пособий, выплат, компенсаций.

"Например, поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий. Получив 470 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка и воспользовавшись сразу другими мерами поддержки, в частности, региональным маткапиталом в размере 100 тысяч рублей, а также суммой, получившейся от неуплаты налога при продаже квартиры в целях улучшения жилищных условий, о которой говорил Владимир Путин, семья, не дожидаясь достижения ребенком 3 лет, может приобрести более просторное жилье", - сказала Ольга Щетинина.

В ходе ежегодного послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила "Единая Россия". В их числе - выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников. Кроме того, глава государства поручил установить пособия неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Необходимые законодательные изменения сразу после послания подготовила фракция "Единой России". 19 мая закон был принят в третьем чтении. 26 мая его подписал глава государства.