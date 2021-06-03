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Происшествия

Около 5 кг наркотиков изъяли полицейские у "попутчиков" из Нижнего Новгорода

06 июля 2021 12:30  [63] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 5 кг наркотиков изъяли полицейские у "попутчиков" из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники полиции остановили для досмотра автомобиль, в котором находились четыре человека: водитель машины с супругой и два попутчика 20-ти и 30-ти лет.

Пара ехала из Казани в Санкт-Петербург. Перед поездкой водитель машины зарегистрировался на сайте поиска попутчиков, где на его на объявление откликнулись двое мужчин. Попутчики забронировали места до Нижнего Новгорода. Ничего не подозревающие супруги забрали в условленном месте мужчин и отправились в путь.

В ходе осмотра в личных вещах одного из попутчиков было обнаружено 50 брикетов спрессованного вещества, пакет и сверток с наркотиками, а также пакет с таблетками. Общий вес изъятых наркотических средств составил около 5 кг, из которых около 400 граммов кокаина и около 4,5 кг растительного наркотика гашиш.

В настоящее время мужчины заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере".

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Нижегородской области изъяли более 10 кг наркотика "мефедрон".

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Теги:
МВД Наркотики
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