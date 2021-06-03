Концерт Максима Емельянычева в нижегородском Александровском саду переносится на август Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цикл концертов оркестра Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича под управлением дирижера Максима Емельянычева в Александровском саду переносится на август. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".



"Концерт Максима Емельянычева, анонсированный ранее на июль, переносится на август. Точная дата будет озвучена позже", - говорится в сообщении.

Отметим, что переносится весь сезон летних благотворительных концертов Нижегородской филармонии.

"Мы были полностью готовы к проведению летнего благотворительного сезона, но, к сожалению, в сложившихся условиях нестабильной эпидемиологической обстановки проводить его — это подвергнуть опасности ваше здоровье. Мы не можем пойти на такой риск, поэтому приняли решение о переносе летних концертов", - обратились к своим зрителям на сайте сотрудники музыкального учреждения.

Напомним, дирижер Максим Емельянычев должен был выступить с оркестром филармонии 17, 18, 24 и 25 июля.

Напомним также, что уроженец Дзержинска Максим Емельянычев был выдвинут на "Грэмми" за диск Arrival с записью Первого и Третьего фортепианных концертов Рахманинова.

СПРАВКА (с сайта нижегородской филармонии):

Максим Емельянычев - дирижер, выступает как солист, играя на хаммерклавире, клавесине, корнете, фортепиано. Окончил Нижегородский музыкальный колледж имени М.А. Балакирева и Московскую государственную консерваторию имени П.И.Чайковского. Дирижированию обучался у Александра Скульского и Геннадия Рождественского.

Лауреат многих международных конкурсов, в том числе обладатель приза российской национальной театральной премии "Золотая маска" и главной немецкой музыкальной премии ECHO Klassik.

С сентября 2019 года Максим Емельянычев - главный дирижер Шотландского камерного оркестра. Музыкант сотрудничает с крупнейшими мировыми лейблами Decca и Sony.

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