Память директора Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Надежды Белик предложили увековечить Общество

Надежда Белик Фото: с сайта Дворца детского творчества им.Чкалова

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде на заседании 8 июля 2021 года поддержал инициативу об установке на здании Дворца детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова мемориальной доски его легендарному директору Надежде Николаевне Белик.

Выдающийся педагог Надежда Белик более 50 лет проработала в ДДТ, руководила научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи. Её вклад в образование был отмечен высокими званиями: Почётный гражданин Нижегородской области, Заслуженный работник культуры РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, дважды лауреат премии города Нижнего Новгорода.

В ходе обсуждения члены комитета предложили доработать макет памятной доски.

"Надежда Николаевна – символ преданности педагогическому служению, детям, молодёжи. Её имя всегда ассоциировалось с чем-то позитивным, – отметил председатель правления Нижегородского фонда социально-культурных инициатив "ВЕК-НН" Сергей Рогожкин. – Мы могли бы вместе с ДДТ придумать, по какому творческому пути пойти с точки зрения увековечения. Работа над этим могла бы стать общей для воспитанников дворца и общественности, это был бы интересный творческий процесс".

"Действительно, предложенный концепт нагнетает грусть, печаль и тоску. Мы знаем множество удачных примеров, когда мемориальные доски на здании выполнены в разных стилях. Главное, чтобы это было сделано достойно, со вкусом и творческим подходом – Надежда Николаевна этого заслуживает", – подчеркнул председатель городской Думы Олег Лавричев, добавив, что после доработки макета комитет его рассмотрит в окончательном варианте и выйдет с рекомендацией по увековечению памяти на заседание городской Думы.

В то же время участники заседания единогласно одобрили эскиз мемориальной доски модельеру Надежде Петровной Ламановой, которую планируется установить на фасаде главного корпуса ННГАСУ. Его автором выступила скульптор Татьяна Холуёва. Мемориальная доска будет выполнена из белого мрамора в стиле модерн, формой она напоминает элемент выкройки. Под доской будет размещен напольный вазон с цветами.

Также комитет поддержал ходатайство об увековечении памяти Героя Советского Союза, директора Горьковской высшей партийной школы Петра Кузьмича Спикина. Памятную табличку участнику Великой Отечественной войны предлагается установить на здании РАНХиГС. Как стало известно на заседании, в Нижнем Новгороде остается увековечить память еще около 25 Героев Советского Союза. Олег Лавричев дал поручение планомерно довести эту работу до конца совместно с Городским советом ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Кроме того, члены комитета согласовали инициативу Российского географического общества об увековечении памяти Виктора Ивановича Колкутина – Заслуженного метеоролога РФ, на протяжение многих лет возглавляющего Гидрометцентр Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В честь своего 175-летия РГО проводит всероссийскую акцию по увековечению памяти выдающихся географов нашей страны путем размещения мемориальных табличек на зданиях.