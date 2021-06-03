СК возбудил уголовное дело на и.о заведующей патологоанатомического отделения больницы №5 за взятку Происшествия

Фото: СУСК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следственный отдел по Нижегородскому району возбудил уголовное дело в отношении и.о. заведующей патологоанатомического отделения городской больницы. Женщина подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил НИА "Нижний Новгород", что речь идёт о больнице №5 на ул.Нестерова.

По версии следствия, 6 июля 2021 года подозреваемая, находясь на своём рабочем месте в помещении городской клинической больницы, получила взятку размере 170 тысяч рублей от лица ритуального агентства. За эти деньги и.о заведующей прозектуры должна была ускорить оформление документов для родственников усопших.

Данные действия были пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Нижнему Новгороду. Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки в крупном размере). Тем не менее, свою вину она не признала.

В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подполковника МВД в Арзамасе задержали за получение взятки: используя свое служебное положение, он вымогал 80 000 рублей с сотрудника ОГИБДД по г. Арзамасу.