Кишечная палочка обнаружена в ветчине в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в ветчине в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".

Согласно информации, сотрудники лаборатории проводили ветеринарно-санитарную экспертизу продукта на платной основе.

В ходе проверки в продукте "Ветчина деликатесная" были обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки. Производитель продукта при этом не называется.

Отмечается, что данные микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в окружающей среде и обладают способностью размножаться в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что в полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы.

Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.