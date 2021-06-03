Кишечная палочка обнаружена в ветчине в Нижегородской области

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Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в ветчине в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФГБУ "Нижегородский референтный центр".
Согласно информации, сотрудники лаборатории проводили ветеринарно-санитарную экспертизу продукта на платной основе.
В ходе проверки в продукте "Ветчина деликатесная" были обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки. Производитель продукта при этом не называется.
Отмечается, что данные микроорганизмы могут вызывать кишечные инфекции. Они обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут долго сохраняться в окружающей среде и обладают способностью размножаться в продуктах питания.
Ранее сообщалось, что в полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя обнаружили сальмонеллы.
Производителю выданы рекомендации по устранению нарушений.
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