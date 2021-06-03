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Анонсы событий для СМИ на 12 июля 2021 года
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Общество

Сальмонеллы обнаружили в полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя

12 июля 2021 13:55  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов - мяса птицы механической обвалки - выявил в них наличие патогенных микроорганизмов рода сальмонелл. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках частного обращения, пояснили в референтном центре. Производителю, название которого не уточняется, выданы рекомендации по устранению нарушений.

Сальмонеллёзы – острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы. У человека пищевые токсикоинфекции сопровождаются поражением желудочно-кишечного тракта и обезвоживанием организма.

Основные источники и факторы передачи микроорганизмов - загрязнённые пищевые продукты и сырьё, а также вода, при использовании которых патоген переходит в пищевые продукты. Для профилактики сальмонеллёза необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования, а также технологический режим предубойной подготовки птиц, первичной переработки, охлаждения и упаковывания.

Ранее сообщалось, что мясо с бактериями группы кишечной палочки выявлено в Нижегородской области. Кроме того, по результатам проверки в пробах мясной продукции были обнаружены сразу два вида патогенных микроорганизмов: сальмонеллы и листерии.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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