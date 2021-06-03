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Экономика

Дополнительно 280 млн рублей планируется направить на поддержку нижегородских предпринимателей

14 июля 2021 11:22  [65] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дополнительно 280 млн рублей планируется направить на поддержку нижегородских предпринимателей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес проект поправок в бюджет на 2021 год в Законодательное собрание региона.

Согласно информации, эти средства пойдут на возмещение затрат за первый квартал 2021 года по оплате труда работников организаций, которые пострадали от распространения коронавируса.

Так, необходимая поддержка будет оказана заведениям общественного питания, концертным залам, театрам и театральным студиям, организациям в сфере туризма и предприятиям народных художественных промыслов.

Кроме того, субсидии получат массажные салоны и организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания (приюты для сирот, детские дома, интернаты и общежития для детей, временные приюты для бездомных).

Помимо этого из регионального бюджета планируется направить 73,4 млн рублей на возмещение недополученных с июля по сентябрь 2021 года доходов за льготные перевозки медработников и волонтеров, задействованных в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что почти 2 млрд рублей федсредств получит Нижегородская область в июле.

Из этой суммы свыше 1,1 млрд рублей планируется выделить на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

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Теги:
Выплаты Коронавирус
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