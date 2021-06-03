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Общество

"Нижегородскую продукцию покупают, любят и ценят наши земляки", - Евгений Люлин

15 июля 2021 08:44  [62] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

"Нижегородскую продукцию покупают, любят и ценят наши земляки", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Евгений Люлин, комментируя аграрную выставку "День поля", проходящую в регионе.

По его словам, это мероприятие давно стало площадкой для презентации достижений нижегородских аграриев и животноводов.

"Сегодня здесь представлена вся нижегородская фермерская продукция, сельхозтехника, животные, новые сорта зерновых, масличных культур и многое другое. Стоит только взглянуть на новейшую технику, представленную на выставке, на племенной скот, на большой ассортимент и качество производимой продукции. Уверен, мы движемся в верном направлении - регион комплексно развивается! Нижегородскую продукцию покупают, любят и ценят наши земляки – это лучшая похвала", - отметил Евгений Люлин.

"Мы видим насколько активно развивается сельское хозяйство, каких высоких достигло результатов. Всего за 5 месяцев 2021 года производство продуктов питания в регионе увеличено почти на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Практически 64 тысячи тонн мяса и 247 тысяч тонн молока произведено сельхоз-организациями и фермерскими хозяйствами", - добавил глава парламента.

"Законодательное собрание совместно с правительством Нижегородской области выделяет из бюджета около 5 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса. Мы и дальше обязательно будем поддерживать стабильное развитие агропромышленного сектора, развивать законодательство, находить новые пути решения существующих проблем, новые меры и средства поддержки сельхозпредприятий, фермеров. Также считаю необходимым продвигать такое новое и важное направление как агротуризм. Региону есть чем гордиться – красивейшая природа, богатейшее историческое и культурное наследие и все возможности для их популяризации", - подытожил спикер регионального парламента Евгений Люлин

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Теги:
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