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Общество

Крупнейшая нижегородская аграрная выставка "День поля 2021" стартовала в Кстовском районе

14 июля 2021 16:30  [139] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Кстовском районе около села Слопинец начала свою работу крупнейшая аграрная выставка Нижегородской области "День поля-2021". Всего на мероприятии, которое пройдёт 14-15 июля, свою продукцию представили более 200 предприятий аграрно-промышленного сектора.

На выставке более 30 российских и иностранных компаний демонстрируют более 100 образцов современной сельскохозяйственной техники. Нижегородские фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности презентуют огромный ассортимент молочной и мясной продукции, а также овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, мёд и многое другое. Всё можно приобрести по ценам от производителя.

Также свою продукцию представили компании, поставляющие корма, семена, средства защиты растений, удобрения. Кроме того, в разделе "Животноводство" можно увидеть крупный рогатый скот молочного и мясного направлений, овцы различных пород, лошади, птица – индюки, утки, куры.

В торжественном открытии выставки приняли участие и председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов принял участие в торжественном открытии мероприятия. Он отметил, что "День поля" – это многофункциональная площадка для демонстрации передовых технологий, обмена опытом, налаживания сотрудничества. В частности, здесь сельхозпроизводители могут оценить образцы техники, увидеть её в работе, узнать о новинках в агрономии и зоотехнии.

"Мы постарались организовать мероприятие таким образом, чтобы каждый аграрий смог найти интересные и эффективные решения для своего хозяйства. Приятно отметить, что популярность выставки растет с каждым годом. Увеличивается количество выставочных экспонентов, растет число посетителей. Надеемся, что и в дальнейшем "День поля" будет способствовать развитию сотрудничества между предприятиями отрасли и укреплять деловые отношения с партнерами", - сказал Николай Денисов.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, который также посетил открытие выставки, отметил, что "День поля" выполняет роль площадки для демонстрации достижений нижегородских аграриев и животноводов, предприятий по переработке сельхозсырья.

"Благодаря их труду в регионе активно развивается производство мясных и молочных изделий, садоводство, переработка сырья. Результаты проделанной работы мы увидели сегодня здесь, на площадках и экспозициях выставки, где были представлены новейшие образцы техники, племенной скот, большой ассортимент продукции. Агропромышленный сектор активно развивается, и мы совместно с правительством региона продолжим поддерживать наших производителей", - добавил спикер Заксобрания.

Выставку могут посетить все желающие, предъявив один из документов: прививочного сертификата, отрицательного ПЦР-теста или результатов исследования на антитела. Кроме того, в регионе действует универсальный пропуск для посещения мероприятий "Мультипасс 800", который можно оформить в электронном виде.

Те, у кого нет данных документов, смогут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 в специальном пункте у входа.

Согласно предварительной информации, 15 июля на "Дне поля" состоятся соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы, которые определят лучшего пахаря региона. В этот же день пройдёт конкурс мастерства фигурного вождения трактора МТЗ-80/82 среди студентов аграрных учебных заведений.

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Теги:
апк Выставка Сельское хозяйство
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