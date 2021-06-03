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Экономика

Картофель и репчатый лук подешевели в Нижегородской области

17 июля 2021 11:34  [32] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Картофель, репчатый лук, чёрный байховый чай и молоко подешевели по итогам прошлой недели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно данным службы статистики, в период с 5 по 12 июля в Нижегородской области наиболее заметно - на 9,1% - снизилась средняя цена на картофель. Стоимость корнеплода сократилась с 55,89 до 50,83 рублей за килограмм.

Среди лидеров по снижению цены оказался и репчатый лук: на прошлой неделе он подешевел на 4,8% - с 34,49 до 32,84 рублей за килограмм.

Также на 1,4% снизились цены на чёрный байховый чай - с 999,29 до 985,69 рублей за килограмм, на 0,7% – на молоко (с 60,16 до 59,72 рублей за литр), на 0,7% – на пшено (с 52,45 до 52,10 рублей за килограмм).

Также, по данным Нижегородстата, подешевели пшеничная мука высшего сорта, говядина и свинина (кроме бескостного мяса).

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в июне составила 6,7%. Согласно информации, инфляция в регионе росла медленнее, чем в целом по стране.

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Теги:
Нижегородстат Продовольствие Цены
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