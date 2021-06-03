Экс-игрок команды "Химки" Павел Могилевец будет играть за ФК "НН" Спорт

Фото: fcnn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Экс-игрок команды "Химки" Павел Могилевец вошел в состав ФК "НН".

28-летний полузащитник подписал с клубом двухлетний контракт.

Как сообщили в пресс-службе ФК "НН", спортсмен прилетел в Нижний Новгород 17 июля.



Павел Могилевец будет играть под 18 номером.

Ранее сообщалось, что футболисты, тренерско-административный штаб и сотрудники футбольного клуба "Нижний Новгород" сделали прививку от коронавируса.

Второй этап вакцинации в ФК НН" запланирован на 28 июля.