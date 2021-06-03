Экс-игрок команды "Химки" Павел Могилевец будет играть за ФК "НН"

Фото: fcnn.ru
Экс-игрок команды "Химки" Павел Могилевец вошел в состав ФК "НН".
28-летний полузащитник подписал с клубом двухлетний контракт.
Как сообщили в пресс-службе ФК "НН", спортсмен прилетел в Нижний Новгород 17 июля.
Павел Могилевец будет играть под 18 номером.
Ранее сообщалось, что футболисты, тренерско-административный штаб и сотрудники футбольного клуба "Нижний Новгород" сделали прививку от коронавируса.
Второй этап вакцинации в ФК НН" запланирован на 28 июля.
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