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Происшествия

Маленький ребенок погиб в ДТП с мотовездеходом в Кстовском районе

19 июля 2021 13:55  [170] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Маленький ребенок погиб в ДТП с мотовездеходом в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 18 июля в 12:00 на ул. Новая 8 в деревне Кривая Шелокша Кстовского района.

31-летний водитель мотовездехода Nissamaran – Тундра 700 без мотошлема не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП двухлетний ребенок получил смертельное ранение.

Как сообщалось, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в Балахнинском округе.

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Теги:
ДТП Кстовский район
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