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Маленький ребенок погиб в ДТП с мотовездеходом в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 18 июля в 12:00 на ул. Новая 8 в деревне Кривая Шелокша Кстовского района.
31-летний водитель мотовездехода Nissamaran – Тундра 700 без мотошлема не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части.
В результате ДТП двухлетний ребенок получил смертельное ранение.
Как сообщалось, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в Балахнинском округе.
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