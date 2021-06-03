Маленький ребенок погиб в ДТП с мотовездеходом в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Маленький ребенок погиб в ДТП с мотовездеходом в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 18 июля в 12:00 на ул. Новая 8 в деревне Кривая Шелокша Кстовского района.

31-летний водитель мотовездехода Nissamaran – Тундра 700 без мотошлема не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП двухлетний ребенок получил смертельное ранение.

Как сообщалось, что один человек погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в Балахнинском округе.