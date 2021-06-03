Беспилотный летательный аппарат и 100 сотрудников Росгвардии ищут пропавшего в Ворсме ребенка Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Беспилотный летательный аппарат и 100 сотрудников Росгвардии ищут пропавшего в Ворсме ребенка. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, на поиски четырехлетнего ребенка привлечены силы ведомства.

Сто бойцов ОМОН Росгвардии ищут ребенка, также к поискам подключен беспилотный летательный аппарат.

Напомним, что 19 июля малыш ушел из дома с Лесного переулка в Ворсме и пропал.

Ребенок ростом 112 см, худощавого телосложения. У него русые волосы и голубые глаза.