Пропавшего в Павловском районе четырёхлетнего ребёнка нашли погибшим Происшествия

Фото: СУСК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ворсме Павловского района в ходе масштабных поисков было найдено тело пропавшего накануне Ильи Молева. Об этом рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Сообщается, что водолазы обнаружили тело ребёнка в близлежащем водоёме. В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначается судебно-медицинская экспертиза. Следователи СК продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, 19 июля около 17:30 ребёнок ушёл из дома в Лесном переулке в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Отмечалось, что мальчик страдал расстройством аутического спектра, в силу которого он был дезориентирован в пространстве и у него отсутствовали навыки коммуникации (ребёнок не разговаривал).

В Ворсме были организованы крупномасштабные поисковые мероприятия, которые проводили следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции и МЧС, волонтёрами поисковых отрядов "Рысь", "ЛизаАлерт", "Волонтёр НН", а также местными жителями.

С целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение и убийство малолетнего).

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования семье и близким погибшего ребёнка.