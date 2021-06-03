Монтаж концертной площадки "Ракушка" ведется в Александровском саду Общество

Проектная документация благоустройства Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Монтаж концертной площадки "Ракушка" ведется в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, летнюю эстраду устанавливают на том месте, где она находилась раньше.

В настоящее время подрядчик монтирует металлоконструкции и уже приступил к внутренней отделке сцены – обшивке фанерой и алюминиевыми панелями. Украсит сцену декоративный слой из клееной древесины, который обработают защитной прозрачной пропиткой.

На сцене будет установлено освещение и складной амфитеатр для оркестра, перед площадкой установят посадочные ряды для зрителей.

Напомним, открытая летняя эстрада была построена в Александровском саду в 1958 году по инициативе дирижера И.Б. Гусмана. Это было любимое место культурного отдыха горожан, но в 1990-е годы "Ракушка" сгорела. После реконструкции сада и самой концертной площадки, на "Ракушке" планируется проводить тематические концертные вечера.

Ранее сообщалось, что Александровский сад в Нижнем Новгороде предложено благоустроить за 500 млн рублей.

Данные средства пойдут на восстановление "Ракушки", ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.