"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2021 19:23  [90] Нижегородские аграрии приступили к уборке урожая
20 июля 2021 19:17  [111] Остановку общественного транспорта "Главная проходная" на Автозаводе перенесли на 150 метров
20 июля 2021 18:27  [120] Нижегородская область и Санкт-Петербург подписали "дорожную карту"
20 июля 2021 18:09  [132] Врачи "Поездов здоровья" проконсультировали уже 130 жителей Лысковского района
20 июля 2021 17:55  [170] Утверждён список финалистов премии Нижнего Новгорода - 2021
20 июля 2021 17:51  [143] Нижегородцы станут участниками прямого эфира с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации
20 июля 2021 17:43  [133] Строительство жилья в Нижегородской области в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 10%
20 июля 2021 17:17  [251] Укрепление склона и стены кремля в зоне воссоздания фуникулёра завершают в Нижнем Новгороде
20 июля 2021 16:07  [239] Полигоны ТКО в Балахне и Городце эксплуатируются с многочисленными нарушениями
20 июля 2021 16:01  [191] Скейтбордисты ждут открытия нижегородского парка "Швейцария"
Общество

Нижегородские аграрии приступили к уборке урожая

20 июля 2021 19:23  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства региона приступили к уборке урожая. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на сегодняшний день ведется уборка зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя) и зернобобовых культур (гороха). С площади 25 тысяч гектаров намолочены первые 60 тысяч тонн зерна. В ближайшее время начнется уборка масличных культур и раннего картофеля.

"Текущий год выдался особенно сложным для аграриев. Обильные осадки весной осложняли ход полевых работ, а летом, напротив, сельхозпроизводители столкнулись с засухой, которая мешала при вызревании урожая. В то же время, несмотря на все сложности, наши аграрии успешно выполнили сев, вырастили урожай и сейчас приступили к его уборке. Рассчитываем, что благодаря слаженной работе и наличию высокопроизводительной техники в хозяйствах уборочная кампания пройдет без сбоев", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что перед нижегородским агропромом в этом году стоит задача произвести порядка 1,3 млн тонн зерна.

В эти дни в районах Нижегородской области проходит праздник первого снопа, который посвящен началу уборки урожая. Так, сегодня его отмечали в Городецком районе.

Напомним, в 2021 году на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено 4,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий, из которых уже более 2 млрд доведено до аграриев. Средства господдержки предусмотрены на поддержание текущей деятельности предприятий - дотации на произведенную продукцию, дотации на гектар посевной площади, содействие реализации инвестиционных проектов - субсидии на закупку сельхозживотных, техники, оборудования, строительство животноводческих объектов. Кроме того, действует региональная программа льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заготовка кормов для аграрно-промышленного комплекса выполнена уже на 70% от плана.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
апк Продовольствие Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
20 июля 2021 13:58  [343] Заготовка кормов в Нижегородской области выполнена на 70% от плана
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph