Нижегородские аграрии приступили к уборке урожая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства региона приступили к уборке урожая. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, на сегодняшний день ведется уборка зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя) и зернобобовых культур (гороха). С площади 25 тысяч гектаров намолочены первые 60 тысяч тонн зерна. В ближайшее время начнется уборка масличных культур и раннего картофеля.

"Текущий год выдался особенно сложным для аграриев. Обильные осадки весной осложняли ход полевых работ, а летом, напротив, сельхозпроизводители столкнулись с засухой, которая мешала при вызревании урожая. В то же время, несмотря на все сложности, наши аграрии успешно выполнили сев, вырастили урожай и сейчас приступили к его уборке. Рассчитываем, что благодаря слаженной работе и наличию высокопроизводительной техники в хозяйствах уборочная кампания пройдет без сбоев", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области напомнил, что перед нижегородским агропромом в этом году стоит задача произвести порядка 1,3 млн тонн зерна.

В эти дни в районах Нижегородской области проходит праздник первого снопа, который посвящен началу уборки урожая. Так, сегодня его отмечали в Городецком районе.

Напомним, в 2021 году на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области будет направлено 4,6 млрд рублей федеральных и областных субсидий, из которых уже более 2 млрд доведено до аграриев. Средства господдержки предусмотрены на поддержание текущей деятельности предприятий - дотации на произведенную продукцию, дотации на гектар посевной площади, содействие реализации инвестиционных проектов - субсидии на закупку сельхозживотных, техники, оборудования, строительство животноводческих объектов. Кроме того, действует региональная программа льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заготовка кормов для аграрно-промышленного комплекса выполнена уже на 70% от плана.