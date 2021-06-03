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Бизнес

Приводные аэродромные радиостанции нижегородского производства будут поставляться в Белоруссию

21 июля 2021 17:17  [53] Бизнес
Приводные аэродромные радиостанции нижегородского производства будут поставляться в Белоруссию

Приводные аэродромные радиостанции нижегородского производства будут поставляться в Белоруссию

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Современные приводные аэродромные радиостанции ПАР-9 нижегородского производства будут поставляться в Республику Беларусь. 21 июля в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 АО "ГЗАС им. А.С. Попова" подписало контракт с Министерством обороны РБ на поставку двух комплектов ПАР в новой конфигурации.

"Белоруссия является стратегическим партнером Нижегородской области и традиционно входит в тройку торговых партнеров. По итогам января-мая 2021 года экспорт Нижегородской области в республику увеличился на 61,6% и составил 439 млн долларов США. При этом большая часть продаж – на 437 млн долларов - относится к несырьевому неэнергетическому экспорту", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Данный контракт Горьковского завода аппаратуры с вооруженными силами Белоруссии - далеко не первый. Предприятие уже много лет поставляет белорусским партнёрам приводные аэродромные радиостанции на базе автомобилей УАЗ.

Генеральный директор АО "ГЗАС им. А.С. Попова" Владимир Дряхлов, принимавший участие в церемонии подписания соглашения, рассказал о новой конфигурации выпускаемых мобильных радиостанций. Они созданы на базе уникальных полноприводных автомобилей и по функционалу заменяют собой миниаэродром. Для того чтобы радиостанция ПАР-9 была полностью готова к работе, достаточно пары часов. Она может развернуться в любой местности на площадке всего 35*35 метров и способна осуществлять управление летательными аппаратами на расстоянии до 150 км.

"Кроме этих серийных поставок, АО "ГЗАС им. А.С. Попова" в будущем году планирует поставить вооруженным силам Белоруссии серию подвижных узлов связи. Это еще более функциональное техническое устройство, которое может быть установлено на разные шасси, в том числе повышенной проходимости. Оно предназначено для ведения связи с воздушными судами и наземными службами, а также для определения метеоданных в районе посадочной площадки", - отметил Владимир Дряхлов.

Со стороны заказчика в подписании принял участие заместитель начальника штаба вооружения Министерства обороны Республики Беларусь Александр Шевченко.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что на территории региона функционирует 50 предприятий ОПК, где трудятся свыше 92 тысяч человек.

"В основном, эти предприятий являются в муниципалитетах градо- и бюджетообразующими. Многие из них активно развиваются, наращивая выпуск продукции, в том числе и двойного назначения. Диверсификация производств оборонно-промышленного комплекса в регионе идет опережающими темпами. Так, в 2020 году этот показатель составил 28,6% (в среднем по России - 25,6%). Этот процесс обеспечен за счет предприятий госкорпорации "Росатом", судостроительных и авиастроительных предприятий, а также предприятий радиоэлектронной отрасли, выпускающих медицинскую технику. Например, в период пандемии на Горьковском заводе аппаратуры связи им. А.С.Попова запустили новое производство рециркуляторов воздуха, предназначенных для профилактики и защиты от эпидемиологических заболеваний", - рассказал министр.

Ранее сообщалось, по итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 млрд долларов. Кроме того, рост экспорта увеличился на 22% по сравнению с январём-маем прошлого года и составил 2,2 млрд долларов. В группе стран дальнего зарубежья лидерами по росту экспорта стали Бангладеш, Нидерланды, Индия, США, Польша, Египет, Франция. Среди стран ближнего зарубежья значительная доля продукции экспортировалась в Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

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