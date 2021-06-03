Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили планы совместной работы Политика

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудили планы совместной работы. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей.

"Координационный центр правительства создан по поручению президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу", - сказал Дмитрий Чернышенко. Также он обозначил программы и инструменты правительства РФ, в том числе существующие на площадке координационного центра, руководителем которого он является.

Он также отметил, что у ПФО - большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции. Вместе с тем, сложившая неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами.

В свою очередь Игорь Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов.

Также полпред президента РФ выразил уверенность в том, что новый формат участия членов правительства РФ в решении региональных вопросов, безусловно, будет содействовать улучшению жизни людей и комплексному развитию округов Российской Федерации, что является одной из важнейших задач развития страны в целом.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Чернышенко назначен куратором по ПФО.