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Определились победители V фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде

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Определились победители V фестиваля Горький fest в Нижнем Новгороде

Определились победители V фестиваля Горький fest в Нижнем Новгороде

23 июля определились победители V фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде.

Как сообщается на официальной странице "Горький fest", в номинации "Лучший фильм" победителем стала лента "Краткая теория тотальной институции: взгляд художника".

В номинации "Лучший режиссер" победил Игорь Ерохин с фильмом "Афины".

В номинации "Лучшая роль": механик – Николай Мочернюк, "Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер", режиссер Алексей Житковский.

В номинации "Лучший сценарий" победил режиссер Григорий Клименко с фильмом "Обрывки рэпа".

В номинации "За художественные достоинства"победителем стал фильм "Мы будем громко ему кричать", режиссера Александра Елизарова.

Специальный приз "Живая вода" (сертификат на сумму 100 тыс. рублей) от партнера фестиваля ГК Росводоканал получил фильм "Афины" Игоря Ерохина.

24 июля в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной пройдет показ фильмов-победителей фестиваля.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии открытия V фестиваля "Горький fest".

 

 

 

 

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