Порядка 4 тысяч домофонов с видеокамерами установят в Нижнем Новгороде к 2023 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Порядка четырех тысяч домофонов с видеокамерами планируется установить в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в центре координации проектов цифровой экономики Нижегородской области.

Реализация проекта запланирована на 2022-2023 годы. Согласно информации, для нижегородцев замена домофонов будет бесплатной.

Предполагается, что устройства будут подключены к системе АПК "Безопасный город".

Напомним, аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" заработал в Нижегородской области в июне 2021 года. На базе АПК "Безопасный город" в единое информационное пространство было интегрировано 16 действующих информационных систем Нижегородской области, включая системы мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров, видеонаблюдения, мониторинга инженерных сооружений и другие.