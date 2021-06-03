Нижегородские спортсменки завоевали золотые и серебряные награды на Первенстве Европы по настольному теннису Спорт

Нижегородка Элизабет Абраамян - 1 место, москвичка Наталья Малинина - 2 место Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер и Влада Воронина представили Нижегородскую область на Первенстве Европы по настольному теннису среди юниоров до 20 лет. Девушки привезли с соревнований золотые и серебряные медали. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, нижегородки завоевали серебряные медали в командных соревнованиях в составе сборной России.

Кроме того, Элизабет Абраамян взяла два "золота". Так, в личном разряде в финале за первое и второе место сражались россиянки - и Элизабет уверенно обыграла 4-0 москвичку Наталью Малинину. А в парном разряде бывшие соперницы переиграли в финале пару из Германии - и уже вместе заняли высшую ступень пьедестала.

Тренер нижегородской команды - Заслуженный тренер России Сергей Брусин.

Первенство Европы по настольному теннису прошло с 18 по 24 июля в хорватском городе Вараждине. В нём приняли участие более 300 спортсменов.

Напомним, ранее нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей разного достоинства на кубке России.