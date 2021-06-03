Нижегородские спортсменки завоевали золотые и серебряные награды на Первенстве Европы по настольному теннису

Нижегородка Элизабет Абраамян - 1 место, москвичка Наталья Малинина - 2 место
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Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер и Влада Воронина представили Нижегородскую область на Первенстве Европы по настольному теннису среди юниоров до 20 лет. Девушки привезли с соревнований золотые и серебряные медали. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Так, нижегородки завоевали серебряные медали в командных соревнованиях в составе сборной России.
Кроме того, Элизабет Абраамян взяла два "золота". Так, в личном разряде в финале за первое и второе место сражались россиянки - и Элизабет уверенно обыграла 4-0 москвичку Наталью Малинину. А в парном разряде бывшие соперницы переиграли в финале пару из Германии - и уже вместе заняли высшую ступень пьедестала.
Тренер нижегородской команды - Заслуженный тренер России Сергей Брусин.
Первенство Европы по настольному теннису прошло с 18 по 24 июля в хорватском городе Вараждине. В нём приняли участие более 300 спортсменов.
Напомним, ранее нижегородские легкоатлеты завоевали шесть медалей разного достоинства на кубке России.
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