Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 26 июля по 1 августа 2021 года Культура и отдых

Выставка Веков ушедших пестрое собранье… Фото: с сайта НГИАМЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 26 июля по 1 августа 2021 года.

Нижегородский планетарий им. Гречко:

29 июля - лекция "Что шепчут звёзды о любви?" (18+), программа "В глубины Вселенной" (12+);

30 июля - лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

31 июля - программа "Парад планет" (6+), программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Волшебница Луна" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), экскурсия "Астрономия и космонавтика" (12+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), лекция "Звездное небо лета" (12+),программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

1 августа - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Звездное небо лета" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка областного конкурса мастеров народных художественных промыслов и ремесел, учащихся, студентов учебных заведений Нижегородской области "800 лет городу Нижнему Новгороду" (0+);

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка номинантов премии "Инновация-2021" (18+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция.