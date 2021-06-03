"Единая Россия" предложила новые меры поддержки населения при социальной газификации Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

На встрече 26 июля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и зампред правительства Александр Новак обсудили программу социальной газификации регионов. В частности, в правительстве поддержали инициативу партии компенсировать затраты людей на подключение к газу, которое было проведено до старта программы. Информация об этом появилась на сайте НРО партии.

Так, кабмин готов компенсировать затраты людей на прокладку газового оборудования. "Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме", - отметил Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость минимального необходимого набора оборудования была одинаковой во всех субъектах РФ, подчеркнул Андрей Турчак. "На последних запусках газа, при которых я присутствовал, "Газпром" предлагает минимальный необходимый набор: счетчик, газоанализатор, котел, плиту – все это укладывается в стоимость 40-45 тысяч рублей исходя из того, что они производят и конечное оборудование на своих предприятиях. Вопрос в фиксации стоимости метра трубы уже непосредственно по земельному участку до домовладения. Для этой категории, я считаю, должна быть разработана отдельная программа", - сказал секретарь Генсовета партии.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, сформирован региональный штаб по газификации для оценки потенциальной потребности жителей в догазификации.

"Инициатива Президента России позволит провести огромный объем работы по догазификации, что повлияет не только на качество жизни, но и поможет экономике региона. По имеющимся данным около 49 000 домовладений готово подключиться уже в этом и следующем году. Инициатива партии "Единая Россия" позволит компенсировать затраты тем, кто подключился после Послания президента и до выхода нормативной базы. Это справедливо по отношению к жителям. Не менее значимо и предложение Андрея Турчака по стоимости минимального необходимого набора оборудования. Важно, чтобы жители понимали принципы ценообразования, не ощущали в этом коммерческой направленности. Газификация в первую очередь позволяет решать важнейшие социальные задачи", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул депутат Государственной Думы Артем Кавинов, в Нижегородской области сделан большой шаг на пути газификации. За последние 5 лет подключено почти 36 тысяч домов к газораспределительной сети, уровень газификации составляет более 77%.

"Несмотря на это, особенно остро нуждаются в подведении газа северные районы нашей области. Знаю, как жители ждут этого: ведь сейчас им приходится обогревать дом с помощью дров или электричества. Отсутствие газа тормозит и экономическое и промышленное развитие любой территории. Сейчас в регионе ведется серьезная работа по выполнению поручения президента страны по бесплатной газификации. Правительством области совместно с Газпромом уже разработана программа газификации северных районов. Будут строиться новые газораспределительные станции. Например, уже заложены средства на проект газификации рабочего поселка Тонкино на 2022 год: специалисты Газпрома определили место для ГРС. Затем, в рамках второй очереди, будут проектироваться сети внутри самого рабочего поселка. Всего же планируется создание 26 объектов. Объем инвестиций до 2025 года составит 14,7 млрд рублей", - напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла изменения в закон о газоснабжении России, согласно которым жители газифицированных территорий смогут бесплатно подвести газ к своему участку. Газ за счет государства планируется подводить от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границ участка домовладения конкретного человека. К газопроводу жители должны подключаться самостоятельно.