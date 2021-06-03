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Рекордные 539 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

27 июля 2021 12:05  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё 539 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 26 июля, было зарегистрировано 529 заболевших COVID-19.

В Нижнем Новгороде подтверждено 235 новых случаев, в районах области - 304. Наибольшее количество заболевших приходится на Автозаводский район - 68, Ленинский - 57 и Сормовский - 41.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 27 июля составляет 1.00: за прошедшие сутки показатель не изменился.

Всего в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена уже у 138 403 человек.

На сегодняшний день от коронавируса вылечилось 126 111 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 485 человек.

Тем не менее, ещё 27 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 4 956.

В ходе масштабной вакцинации в регионе к 27 июля привились уже 708 625 (+8 073) нижегородцев. Ранее сообщалось, что до 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников гостиничных услуг, а также услуг доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, введена в Нижегородской области: соответствующее постановление главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко вышло 23 июля. Согласно документу, 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа. В школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.

Также сообщалось, что в регион прибыли 9 540 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Кроме того, Нижегородская область получила первую поставку однокомпонентного препарата "Спутник Лайт".

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье
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