"Русские авиационные гонки" проведут авиашоу Кубка России в Нижнем Новгороде Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Московское ООО "Русские авиационные гонки" проведет авиашоу Кубка России по самолетному спорту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Шоу пройдет над акваторией реки Волга в районе острова напротив стадиона "Нижний Новгород" 12-15 августа.

Пилоты пройдут воздушную трассу, состоящую из четырех ворот с выполнением фигур высшего пилотажа. Время нахождения самолета в воздухе от взлета до посадки – около 12 минут.

В частности, планируется выполнение таких фигур пилотажа, как восьмерка горизонтальная, косая петля, роспуск группы в разные стороны, встречный проход двух самолетов, ножницы из двух самолетов, вентилятор, групповой проход.

В шоу примут участие самолеты: Су-26, Су-29, Як-55, Сп-55, EXCTRA-330, L-29, L-39.

На участие в закупке была подана только одна заявка. Цена контракта составила 6,9 млн рублей.

СПРАВКА (с сайта СБИС):

ООО "Русские Авиационные Гонки" зарегистрировано в Москве в 2018 году. Генеральный директор - Иванов Алексей Николаевич. Основным видом деятельности компании является деятельность спортивных объектов. Размер уставного капитала - 10 тысяч рублей.