Опоры канатной дороги подсветят в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Опоры канатной дороги подсветят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

АО "Нижегородские канатные дороги" сейчас ищет подрядчика, который выполнит необходимые работы по созданию архитектурно-художественного освещения конструкций канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, поставить и смонтировать оборудование, а также обучить его использованию персонал компании.

Планируется установка 12 светильников на трех опорах канатной дороги. Освещение должно быть видным на расстоянии не менее 2,5 километров.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2,3 млн рублей.

Подрядчика выберут 3 августа, все работы должны быть завершены до 17 августа.

Напомним, почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста, а также более 86 млн рублей - на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде.