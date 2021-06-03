Опоры канатной дороги подсветят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
АО "Нижегородские канатные дороги" сейчас ищет подрядчика, который выполнит необходимые работы по созданию архитектурно-художественного освещения конструкций канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором.
Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, поставить и смонтировать оборудование, а также обучить его использованию персонал компании.
Планируется установка 12 светильников на трех опорах канатной дороги. Освещение должно быть видным на расстоянии не менее 2,5 километров.
Начальная (максимальная) цена контракта - 2,3 млн рублей.
Подрядчика выберут 3 августа, все работы должны быть завершены до 17 августа.
Напомним, почти 90 млн рублей планируется направить на подсветку Мызинского моста, а также более 86 млн рублей - на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде.
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