Посвященные Валерию Чкалову инсталляции открылись в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посвященные Валерию Чкалову инсталляции открылись в аэропорту Нижнего Новгорода 27 июля 2021 года. Об этом сообщили организаторы.

Среди инсталляций - мемориальное панно трансполярного беспосадочного перелета из Москвы в США, бюст Чкалова, экспонаты из Дома-музея в Чкаловске, которые временно будут выставляться в аэропорту.

В мероприятиях, приуроченных к этому событию и фактическому переименованию нижегородского аэропорта "Стригино" в аэропорт им. В. П. Чкалова принял участие правнук легендарного летчика Игорь Чкалов. Он является кандидатом в депутаты Государственной думы от партии "Справедливая Россия – За правду" от Нижегородской области.

Игорь Чкалов отметил, что одна из целей экспозиции - показать, что героями становятся реальные люди, "которые жили и живут среди нас". Он подчеркнул, что патриотизм - осознанное состояние личности. Выставка должна популяризировать достижения России на примере истории.

Также Игорь Чкалов обратил внимание на то, что его видение развития страны такое же, как в повестке обновленной партии "Справедливая Россия - За правду". Он назвал себя человеком Захара Прилепина, сопредседателя партии, и добавил, что гордится этим. По его словам, ему близко стремление партии дать возможность молодому поколению жить в России, а старшему - обеспечить достойный уровень жизни.

Отмечается, что более десяти лет Игорь Чкалов работает над сохранением истории своей семьи, увековечивая память своего знаменитого прадеда, героя великой эпохи Валерия Чкалова. В то, чтобы в Нижнем Новгороде состоялось переименование аэропорта, а также открытие выставки, он вложил немало сил.

Напомним, в 2018 году в рамках проекта "Великие имена России" жители региона сделали выбор в пользу нового названия аэропорта. Было решено увековечить память Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. В 2020 году аэропорт официально стал называться "Чкалов".