ЕСПЧ присудил в пользу нижегородца 26 000 € за жестокое задержание сотрудниками наркоконтроля Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Европейский суд по правам человека 27 июля 2021 года вынес решение по жалобе нижегородца Алексея Алаева, жестоко задержанного в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба Комитета против пыток.

Эта история берёт начало в 2006 году. 10 марта мужчина находился у себя дома один. В дверь его квартиры позвонили неизвестные и представились сотрудниками газовой службы. Когда Алаев открыл дверь, в квартиру ворвались три человека в штатском — двое мужчин и женщина. Его схватили за руки и нанесли многократные удары по лицу и телу.

Поскольку напавшие на мужчину не представились, он принял их за грабителей. Вырвавшись, он начал звонить в дверь соседям - и только после этого женщина предъявила удостоверение сотрудника регионального наркоконтроля. Алаев дал надеть на себя наручники, но после этого сотрудники наркоконтроля продолжили наносить ему удары по различным частям тела.

Позже было установлено, что в результате задержания мужчине выбили четыре зуба, сломали нос, а также на теле были зафиксированы множественные кровоподтёки и ссадины.

После обыска в квартире, Алаева доставили в изолятор временного содержания, а 11 марта ему было предъявлено обвинение по ст. 228 УК РФ “Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств”, судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21 марта 2006 года Алаев обратился в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников наркоконтроля, но следователи ограничились проверкой. Второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.05.2007 судом было признано законным.

Кроме того, в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении Алаева суд дал оценку действиям сотрудников при задержании. Было указано, что нарушения условий, а также превышения пределов применения физической силы при задержании Алаева не установлено.

29 июня 2006 года в Комитет против пыток обратился адвокат Алексея Алаева с просьбой оказать подзащитному юридическую помощь. Весной 2009 года правозащитники, не добившись справедливости на местном уровне, подали жалобу в ЕСПЧ. Поскольку в 2014 году Алаев умер, его интересы в суде продолжила представлять супруга.

27 июля 2021 года Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе Алексея Алаева. Страсбургские судьи признали нарушение статьи 3 Конвенции, и что нижегородец подвергся бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Суд также отметил, что по этому факту не было проведено эффективного расследования. В связи с этим заявителю была присуждена компенсация морального вреда в размере 26 000 евро.

Ранее сообщалось, что полиция извинилась перед Александром Новоселовым за похищение и пытки в 2004 году, в которых участвовал экс-зампредседателя Заксобрания Нижегородской области и экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, бывший в то время бизнесменом.