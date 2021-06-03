Президент Республики Сербской поздравила жителей региона с 800-летием Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович поздравила нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода. Соответствующее обращение главы региона-партнера поступило в адрес губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

"С особым удовольствием отмечаю высокий уровень сотрудничества Республики Сербской и Нижегородской области, а также взаимное доверие и понимание, которые характеризуют наши отношения. Меня радует тот факт, что наше сотрудничество в различных сферах, на партнерских началах, развивается по восходящей траектории, как и отношения сербского и русского народов, которых традиционно связывает дружба, глубокая духовная и культурная общность", – заявила Желька Цвиянович.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, партнерство региона с Республикой Сербской длится около трех лет. За это время стороны уже реализовали целый ряд значимых проектов в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Так, в мае 2019 года состоялись "Дни Нижегородской области в Республике Сербской". В рамках визита жителям г. Баня-Лука был представлен промышленный, сельскохозяйственный, научно-образовательный и культурный потенциал региона. Были проведены переговоры с местными компаниями, ярмарка нижегородских вузов, концерт Нижегородского губернского оркестра и выставка картин наших художников. Кроме того, состоялись встречи делегации с российскими соотечественникам, в дар сербской стороне переданы книги и исторические фотографии Нижнего Новгорода.

"Дни Нижегородской области в Республике Сербской стали важным культурным событием. Нам поступило немалых теплых отзывов, а у региона появилось много новых друзей. Обязательно будем продолжать такое сотрудничество", – поделился Глеб Никитин.

"Выражаю уверенность в том, что взаимоотношения Республики Сербской и Нижегородской области продолжат укрепляться. От имени граждан Республики Сербской и от себя лично направляю сердечные поздравления и пожелания всецелого процветания Нижнего Новгорода", – добавила Желька Цвиянович.

Напомним, в конце мая 2018 года правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах с правительством Республики Сербской (Босния и Герцеговина). Соглашение действует в течение пяти лет и продлевается автоматически, если ни одна из сторон не выразит намерение его прекратить.

Годом позднее, в июле 2019, Департамент внешних связей правительства Нижегородской области запустил версию сайта на сербском языке.