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Общество

Более 11 тысяч подростков трудоустроят в Нижегородской области в 2021 году

29 июля 2021 17:16  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет будет трудоустроено в 2021 году при содействии службы занятости населения Нижегородской области. Об этом сообщила руководитель управления по труду и занятости населения региона Арина Садулина.

На организацию временной занятости подростков в этом году будет направлено 40,2 млн рублей, в том числе 11,3 млн - из областного бюджета и 28,9 млн - из бюджетов муниципальных образований. Также программу трудоустройства финансируют работодатели подростков.

Арина Садулина уточнила, что работодатели должны заключать трудовой договор с детьми в возрасте 14 лет с письменного разрешения его родителей. А уже с 15 лет подростки могут самостоятельно принимать решение о подработке. Основные виды занятости для несовершеннолетних - работы, не требующие большой ответственности и физической нагрузки. Так, ребята смогут заняться ремонтными работами в школах, реставрировать книги и учебники в библиотеках при образовательных учреждениях. Кроме того, их можно привлекать к озеленению и благоустройству территорий, курьерским обязанностям. Также подростки могут работать учениками архивариусов, делопроизводителями, пользователями ПК.

Директор модельного центра занятости населения Павловского района Елена Гусева рассказала, что в начале года центр начинает формировать банк временных вакансий для подростков, определяются объёмы и виды работ. На сегодняшний день в районе трудоустроено 320 подростков, до конца лета планируется занять ещё 40. На выплату материальной помощи из областного бюджета Павловскому району выделено 450 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что в приоритете у службы занятости - трудоустройство подростков, оставшихся без попечения родителей, из неполных и многодетных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также тех, кто состоит на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина добавила, что подработка для подростков - это не только первый трудовой опыт, и первый заработок, но и адаптация на рынке труда, ответственность и дополнительная возможность финансово поддержать свою семью.

Напомним, программа временного трудоустройства несовершеннолетних стартовала 1 июня. Для подростков устанавливается четырёхчасовой рабочий день, а оплата труда за полный месяц работы составляет 6907,68 рублей.

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Теги:
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