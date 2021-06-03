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Общество

Памятник композитору Хачатуряну установили в Нижнем Новгороде

05 августа 2021 17:26  [83] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Памятник известному композитору Араму Хачатуряну открыли в Нижнем Новгороде 5 августа. Скульптура установлена возле школы искусств, носящей его имя.

Как сообщили в городской администрации, скульптором выступил заслуженный художник Армении, член международной федерации художников ЮНЕСКО Микаэль Согоян.

Автор памятника рассказал, что образ Арама Ильича совершенно родной для него, как и для многих художников, которые соприкоснулись с исполнительским искусством.

"Его музыка, прозвучав один раз, входит в душу, пускает там корни и остается на долгие годы", – сказал Микаэль Согосян.

Заместитель директора школы искусств по учебно-воспитательной работе Светлана Исаева тоже считает, что музыка Хачатуряна – это источник вдохновения и личной мотивации для многих творческих людей.

"Его личность необыкновенна. Он из простой семьи и к музыке обратился уже взрослым. Это поучительный пример и для детей, и для взрослых, а сама его музыка – это источник энергии, яркое солнце, яркие армянские аккорды", – добавила она.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что скоро будет завершено благоустройство территории вокруг памятника, где появится освещение и новые зеленые насаждения.

"Дал поручение городскому департаменту культуры и главе района, чтобы это пространство наполнялось жизнью. Оно должно стать тематическим, связанным с творчеством композитора или просто с музыкой", – добавил он.

Напомним, отлить бюст А.И. Хачатуряна в бронзе и передать его в дар к 800-летию Нижнего Новгорода стало возможным благодаря поддержке мецената Армена Садгяна. Постамент для памятника был изготовлен нижегородской производственной компанией "Камнеград". СПРАВКА: Арам Хачатурян (1903-1978) – советский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель армянского происхождения. Народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, четырех Сталинских премий, Государственных премий СССР и Армянской ССР. Автор трех балетов, трех симфоний, шести концертов, произведений вокальной, хоровой, инструментальной и программной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также музыки Государственного гимна Армянской ССР.

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Теги:
Искусство культура Памятники
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