Свет временно отключили в 43 домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 43 домах Нижнего Новгорода 13 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

С 8:00 в Канавинском районе приостановлено электроснабжение домов № 6, 7, 8, 8/1 ,9 по ул. Маршала Казакова. Оно возобновится к 16:00.

Также в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Толбухина, 20а, ул. Блюхера, 1-8, 10, 11, 13-15, ул. Курчатова, 1-29.

Напомним, накануне более 50 домов частично остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде.