Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ 13 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 августа 2021 11:08  [1] Свет временно отключили в 43 домах Нижнего Новгорода
13 августа 2021 11:01  [29] Проблематику Волги в рамках реализации нацпроекта "Экология" обсудили в Нижнем Новгороде
13 августа 2021 10:50  [71] Свето-музыкальный фонтан заработал у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде
13 августа 2021 10:28  [109] Режим ЧС введен в Вознесенском и Дивеевском районах из-за лесных пожаров
13 августа 2021 10:23  [86] Мария Гунина представит Нижегородскую область на конкурсе "Королева леса 2021"
13 августа 2021 09:40  [136] Венгрия упростила условия въезда туристам без прививки
13 августа 2021 08:38  [143] Вторую очередь сквера Славы благоустроили в Нижнем Новгороде
12 августа 2021 19:05  [405] Шесть дорог отремонтировали в Тонкинском районе Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!"
12 августа 2021 18:49  [2088] Сильные ливни ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
12 августа 2021 18:29  [428] Срок завершения работ по благоустройству сквера Красных Зорь сдвинули на осень
Общество

Свет временно отключили в 43 домах Нижнего Новгорода

13 августа 2021 11:08  [1] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 43 домах Нижнего Новгорода 13 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.

С 8:00 в Канавинском районе приостановлено электроснабжение домов № 6, 7, 8, 8/1 ,9 по ул. Маршала Казакова. Оно возобновится к 16:00.

Также в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Толбухина, 20а, ул. Блюхера, 1-8, 10, 11, 13-15, ул. Курчатова, 1-29.

Напомним, накануне более 50 домов частично остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Канавинский район Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph