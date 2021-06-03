Свет временно отключили в 43 домах Нижнего Новгорода 13 августа 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.
Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения.
С 8:00 в Канавинском районе приостановлено электроснабжение домов № 6, 7, 8, 8/1 ,9 по ул. Маршала Казакова. Оно возобновится к 16:00.
Также в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Толбухина, 20а, ул. Блюхера, 1-8, 10, 11, 13-15, ул. Курчатова, 1-29.
Напомним, накануне более 50 домов частично остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде.
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