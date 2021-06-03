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Общество

Завершены реставрационные работы фасада бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде

19 августа 2021 13:43  [145] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Завершены реставрационные работы фасада бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович.

По его словам, памятник архитектуры на Нижневолжской набережной, известный как бывшая фабрика "Маяк" – одно из самых знаковых зданий в Нижнем Новгороде.

"Оно долгое время пустовало, историческая плитка с фасада осыпалась, кирпич на некоторых участках был утрачен или крошился. Нужно было спасать объект культурного наследия, и нам удалось это сделать к юбилею города. Реставраторы провели сложную и кропотливую работу, чтобы вернуть памятнику исторический облик", – отметил Олег Беркович.

Реставрацию центрального фасада проводило ООО "Апекс". Специалисты выполнили вычинку кирпича, укрепили стены и заменили порядка 30% дефектной плитки. Для изготовления плитки, не отличающейся от исторической по составу и размеру, компания провела лабораторные изыскания при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге.

В рамках контракта восстановили штукатурку, лепной декор, металлические элементы пинаклей (фиалов) и утраченные элементы. Старую плитку также отреставрировали, а чтобы она лучше держалась, снаружи поверхность фасада усилили специальными составами и заполнили пустоты.

Напомним, что стоимость контракта составила 42,8 млн рублей. Реставрация финансируется из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что концепция развития культурно-технологического кластера "Маяк" предполагает использование его как площадки для искусства, медиа, дизайна, науки и IT-технологий.

СПРАВКА:
Торговый дом Рукавишниковых на Нижневолжской набережной – объект культурного наследия, который является частью архитектурного ансамбля банка Рукавишниковых. Здание было построено в 1911-1914 годах известным модернистским архитектором рубежа XIX-XX столетий Федором Шехтелем по заказу нижегородского купца-миллионера Сергея Рукавишникова.

Фасад особняка, выходящий на набережную, отсылает нас к готической традиции: оно украшено декоративными копьевидными башенками и стрельчатыми высокими окнами. В 1915 году в здании разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие, которое именовалось сначала Швейной фабрикой №1, затем - фабрикой имени Красной армии и флота, а уже в шестидесятых годах XX столетия стало производственным объединением "Маяк".

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Теги:
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