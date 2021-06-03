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Общество

Чкаловскую лестницу временно перекрыли в Нижнем Новгороде

19 августа 2021 16:39  [396] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Чкаловскую лестницу временно перекрыли для прогулок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснили в АНО "Центр 800", сегодня она не доступна для жителей и гостей города по двум причинам.

Во-первых, на объекте культурного наследия состоится мероприятие "ХОР 800". Сводный хор из более 30 коллективов (800 человек) выступит в 20:30. 

Во-вторых, на пл. Минина и Пожарского производится монтаж сцены для проведения концерта на День города, а значит доступ к лестнице ограничен. Отметим, хедлайнером празднования станет Баста.

Лестница будет открыта 22 августа.

Напомним, Чкаловская лестница была открыта после двухлетней реконструкции 1 августа. В этот день она стала сценой, на которой в рамках открытия выступил Симфонический оркестр Мариинского театра, а музыку сопровождало аудиовизуальное шоу. Представление было посвящено нижегородцам, культурном коде региона и его наследии. Чкаловскую лестницу открыли для посещения 4 августа.

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Теги:
Концерты Объекты культурного наследия
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