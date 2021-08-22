Режим работы нижегородской канатной дороги изменится с сентября

Режим работы канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором изменится с сентября. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".
В этот период по понедельникам и четвергам на переправе будут проводиться регламентные работы. Перерыв составит несколько часов - с 10:45 до 13:00.
Не считая перерыва, в будни и субботу канатная дорога будет работать с 6:45 до 22:00. В воскресенье и праздники - с 9:00 до 22:00.
Напомним, к 2024 году планируется строительство новой канатной дороги через Оку. Новая канатка должна соединить нагорную и заречную части Нижнего Новгорода - в частности, Заречный бульвар и проспект Гагарина в районе парка "Швейцария". Потенциальный инвестор для строительства уже найден.
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