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Общество

Режим работы нижегородской канатной дороги изменится с сентября

24 августа 2021 14:52  [154] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим работы канатной дороги через Волгу между Нижним Новгородом и Бором изменится с сентября. Об этом сообщили в АО "Нижегородские канатные дороги".

В этот период по понедельникам и четвергам на переправе будут проводиться регламентные работы. Перерыв составит несколько часов - с 10:45 до 13:00.

Не считая перерыва, в будни и субботу канатная дорога будет работать с 6:45 до 22:00. В воскресенье и праздники - с 9:00 до 22:00.

Напомним, к 2024 году планируется строительство новой канатной дороги через Оку. Новая канатка должна соединить нагорную и заречную части Нижнего Новгорода - в частности, Заречный бульвар и проспект Гагарина в районе парка "Швейцария". Потенциальный инвестор для строительства уже найден.

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Теги:
Канатная дорога Транспорт
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