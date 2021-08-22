Губернаторский дом в Нижегородском кремле открылся после реставрации Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание музея русского искусства НГХМ (Губернаторский дом - Кремль,3) открылось после двухлетней реставрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что ремонтно-реставрационные работы проводились там впервые с момента передачи здания музею в 1992 году.

"Дом военного губернатора" - один из ключевых объектов на территории Нижегородского кремля, представляющий колоссальную ценность не только как памятник архитектуры, но и как площадка для реализации крупных культурных проектов. Знаю, что нижегородцы очень ждали завершения реставрационных работ, и вот теперь есть возможность оценить результат. Нижегородский художественный музей обладает одной из лучших в России коллекций предметов искусства, и мы остро нуждались в площадках для того, чтобы представить их широкой аудитории. Кроме того, созданы условия, чтобы принимать шедевры из музеев мирового уровня. Кремль получил еще одну точку притяжения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До ремонта помещения музея сохраняли мелкую кабинетную "нарезку". Сейчас здесь убрали лишние стены, возведенные в советское время, и полностью заменили инженерные сети. Помимо этого, в здании восстановлена лепнина, паркет и проведено новое освещение, а также создана система кондиционирования и новая климат-система для картин. Было обновлено фондохранилище – закуплены новые специализированные стеллажи для хранения. В Губернаторском доме после реставрации стало на 30% больше выставочных площадей.

Наряду с реставрационными работами прошла модернизация внутреннего пространства здания НГХМ. Воссозданные залы второго и третьего этажей теперь находятся в одном архитектурном пространстве с осовремененными интерьерами цокольного и первого этажей.

"Примечательно, что в ходе строительных работ на первом этаже были обнаружены фрагменты подлинного потолка и проемы, заложенные ранее во время перепланировок. Решение консервировать подлинные элементы стало неким связующим звеном между прошлым и будущим этого уникального исторического здания", - рассказал директор НГХМ Роман Жукарин.

Ранее сообщалось, что на первом этаже будет размещена экспозиция древнерусского искусства и залы для привозных выставок. Кроме того, там разместятся кафе, магазин и читальный зал, где посетители смогут познакомиться с литературой по истории искусства. Второй этаж будет посвящен искусству XVII-XIX веков, третий – концу XIX и начала XX веков. При этом тематические залы, посвященные работам конкретных художников, сохранятся. Зал на третьем этаже станут использовать для лекций, мастер-классов и конференций.

Стоимость работ составила 210,9 млн рублей, в том числе 134,19 млн рублей – из федерального бюджета и 76,71 млн рублей - из областного.

Напомним, что в здании в формате постоянной экспозиции будут представлены шедевры русского искусства, начиная с Древней Руси, заканчивая началом ХХ века.

(фото: правительство Нижегородской области)

Также в музее открываются сразу две выставки, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода:

- С 25 августа для жителей и гостей города станет доступна экспозиция "Русская классика. Нерассказанные истории". Она включает более двух десятков картин различных жанров и стилистических направлений из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного исторического музея и Нижегородского государственного художественного музея. Нижегородцам покажут известные и любимые произведения живописи великих мастеров русского классического изобразительного искусства XVIII – начала XX веков – К. Брюллова, И. Крамского, И. Шишкина, И. Левитана, Н. Ярошенко, В. Васнецова, Ф. Малявина, Б. Кустодиева.

- С 27 августа в рамках проекта "Нижний Новгород сквозь призму веков" впервые в наш город "приедут" два произведения Николая Рериха из Музея искусства народов Востока (Москва), запечатлевшие Нижегородский кремль в начале двадцатого столетия. Из музейных запасников после реставрации покажут картины нижегородских художников середины XX века – Василия Мартынова и Лазаря Хныгина. Их работы посвящены трудовым будням двух индустриальных гигантов города Горького – "Красного Сормова" и ГАЗа. Наряду с произведениями из музейных собраний в экспозицию войдут полотна из частных коллекций Нижнего Новгорода, созданные художниками по-разному раскрывающими нижегородскую тему. Соединение в экспозиции произведений из разных исторических эпох позволит увидеть, как менялся образ города.

СПРАВКА:

Губернаторский дом является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в нем проживали руководители Нижегородской губернии. Считается, что план расположения здания начертил император Николай I.

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