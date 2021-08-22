Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
24 августа 2021 18:42  [47] Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 25 августа
24 августа 2021 18:20  [62] Студенты смогут приобрести билеты на "Сапсан" с 50% скидкой
24 августа 2021 18:01  [76] Дорогу в Ковернинском районе отремонтировали по нацпроекту за 101 млн рублей
24 августа 2021 17:59  [103] Губернаторский дом в Нижегородском кремле открылся после реставрации
24 августа 2021 16:56  [178] Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании нового стандарта школ
24 августа 2021 16:30  [131] Процедуру рассмотрения проекта областного бюджета оптимизируют в ЗСНО
24 августа 2021 16:00  [39400] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 24 августа)
24 августа 2021 15:12  [165] Законопроект об охране здоровья граждан будет разработан в Нижегородской области
24 августа 2021 14:52  [317] Режим работы нижегородской канатной дороги изменится с сентября
24 августа 2021 14:41  [235] Смеющиеся кукабарры появились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Общество

Губернаторский дом в Нижегородском кремле открылся после реставрации

24 августа 2021 17:59  [103] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание музея русского искусства НГХМ (Губернаторский дом - Кремль,3) открылось после двухлетней реставрации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.  

Отметим, что ремонтно-реставрационные работы проводились там впервые с момента передачи здания музею в 1992 году.

"Дом военного губернатора" - один из ключевых объектов на территории Нижегородского кремля, представляющий колоссальную ценность не только как памятник архитектуры, но и как площадка для реализации крупных культурных проектов. Знаю, что нижегородцы очень ждали завершения реставрационных работ, и вот теперь есть возможность оценить результат. Нижегородский художественный музей обладает одной из лучших в России коллекций предметов искусства, и мы остро нуждались  в площадках для того, чтобы представить их широкой аудитории. Кроме того, созданы условия, чтобы принимать шедевры из музеев мирового уровня. Кремль получил еще одну точку притяжения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До ремонта помещения музея сохраняли мелкую кабинетную "нарезку". Сейчас здесь убрали лишние стены, возведенные в советское время, и полностью заменили инженерные сети. Помимо этого, в здании восстановлена лепнина, паркет и проведено новое освещение, а также создана система кондиционирования и новая климат-система для картин. Было обновлено фондохранилище – закуплены новые специализированные стеллажи для хранения. В Губернаторском доме после реставрации стало на 30% больше выставочных площадей. 

Наряду с реставрационными работами прошла модернизация внутреннего пространства здания НГХМ. Воссозданные залы второго и третьего этажей теперь находятся в одном архитектурном пространстве с осовремененными интерьерами цокольного и первого этажей.

"Примечательно, что в ходе строительных работ на первом этаже были обнаружены фрагменты подлинного потолка и проемы, заложенные ранее во время перепланировок. Решение консервировать подлинные элементы стало неким связующим звеном между прошлым и будущим этого уникального исторического здания", - рассказал директор НГХМ Роман Жукарин.

Ранее сообщалось, что на первом этаже будет размещена экспозиция древнерусского искусства и залы для привозных выставок. Кроме того, там разместятся кафе, магазин и читальный зал, где посетители смогут познакомиться с литературой по истории искусства. Второй этаж будет посвящен искусству XVII-XIX веков, третий – концу XIX и начала XX веков. При этом тематические залы, посвященные работам конкретных художников, сохранятся. Зал на третьем этаже станут использовать для лекций, мастер-классов и конференций.

Стоимость работ составила 210,9 млн рублей, в том числе 134,19 млн рублей – из федерального бюджета и 76,71 млн рублей - из областного.

Напомним, что в здании в формате постоянной экспозиции будут представлены шедевры русского искусства, начиная с Древней Руси, заканчивая началом ХХ века.

(фото: правительство Нижегородской области)

Также в музее открываются сразу две выставки, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода:

- С 25 августа для жителей и гостей города станет доступна экспозиция "Русская классика. Нерассказанные истории". Она включает более двух десятков картин различных жанров и стилистических направлений из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного исторического музея и Нижегородского государственного художественного музея. Нижегородцам покажут известные и любимые произведения живописи великих мастеров русского классического изобразительного искусства XVIII – начала XX веков – К. Брюллова, И. Крамского, И. Шишкина, И. Левитана, Н. Ярошенко, В. Васнецова, Ф. Малявина, Б. Кустодиева.

- С 27 августа в рамках проекта "Нижний Новгород сквозь призму веков" впервые в наш город "приедут" два произведения Николая Рериха из Музея искусства народов Востока (Москва), запечатлевшие Нижегородский кремль в начале двадцатого столетия. Из музейных запасников после реставрации покажут картины нижегородских художников середины XX века – Василия Мартынова и Лазаря Хныгина. Их работы посвящены трудовым будням двух индустриальных гигантов города Горького – "Красного Сормова" и ГАЗа. Наряду с произведениями из музейных собраний в экспозицию войдут полотна из частных коллекций Нижнего Новгорода, созданные художниками по-разному раскрывающими нижегородскую тему. Соединение в экспозиции произведений из разных исторических эпох позволит увидеть, как менялся образ города.

СПРАВКА:

Губернаторский дом является объектом культурного наследия федерального значения. Ранее в нем проживали руководители Нижегородской губернии. Считается, что план расположения здания начертил император Николай I.  

(6+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кремль Музеи Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph