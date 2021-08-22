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Экономика

Почти 40 млн рублей дополнительно направят на ремонт дворов и сетей освещения в Нижнем Новгороде

25 августа 2021 13:14  [2] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 40 млн рублей дополнительно направят на ремонт нижегородских дворов и сетей уличного освещения. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев по итогам внеочередного заседания Гордумы, прошедшего 25 августа.

Юрий Шалабаев отметил, что в порядок должны приводиться не только центральные туристические улицы и пространства, но и отдалённые от центра кварталы. Мэр сообщил, что дополнительные средства удалось привлечь за счёт налоговых доходов.

Кроме того, на ремонт кровли гимназии № 17 будет направлено почти 5 млн руб., на устройство спортивной площадки у лицея № 8 - 4 млн руб., на поддержку материально-технической базы военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" - 10 млн руб.

Бюджетом также предусмотрены средства на вывоз мусора - 5 млн руб., устройство контейнерных площадок - 300 тыс. руб., продолжение работ по монтажу архитектурно-художественной подсветки городских объектов - 1,3 млн руб., ремонт спортивных площадок - 2,4 млн руб.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составляет 42 млрд 444,8 млн руб., расходы – 44 млрд 331,6 млн руб., дефицит – 1 млрд 886,8 млн руб.

Напомним, на заседании депутаты одобрили увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода на 174,5 млн рублей. В том числе на благоустройство города планируется дополнительно направить 73 млн руб., на предоставление субсидии МП "ЕЦМЗ" на возмещение затрат в связи с пандемией коронавируса – 32,6 млн руб.

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Теги:
Благоустройство Бюджет Городская дума
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