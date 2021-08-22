Трудовая инспекция расследует гибель охранника в нижегородском универмаге "Сормовские зори"

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит расследование несчастного случая, произошедшего на производстве охранного предприятия ООО "ЧОП "СТРЕЛА" с учеником охранника. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, несчастный случай произошёл 3 сентября в универмаге "Сормовские зори".
После обхода охраняемой территории около 13:00 48-летний сотрудник пришёл в комнату приема пищи, налил принесённый с собой квас и через 15 минут упал и умер. Коллеги своими силами проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.
Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть работника.
В настоящее время ведётся опрос свидетелей происшествия, проверяются условия труда работника, устанавливаются причины несчастного случая, рассказали в Трудовой инспекции.
Напомним, Государственная инспекция труда в Нижегородской области взяла на контроль расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 31 августа с 50-летним главным энергетиком ООО "Фарм Констракшен".
Ранее сообщалось, что нижегородскую авиакомпанию оштрафовали на 180 тысяч рублей за несчастный случай при ремонте.
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