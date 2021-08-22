Более 400 школ Нижнего Новгорода обеспечено системами видеонаблюдения Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 400 школ Нижнего Новгорода обеспечено системами видеонаблюдения. Об этом сообщил директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 16 сентября 2021 года.

Докладывая об обеспечении антитеррористической защищенности, он рассказал, что камеры видеонаблюдения установлены в 439 объектах образования города.

Также, по его словам, 489 объектов оборудовано кнопками тревожной сигнализации. В 162 образовательных организациях работают контрольно-пропускные пункты, а в 111 - система контроля доступа. В 316 - установлены домофоны.

Кроме того, в 150 организациях функционируют посты охраны.

Ранее сообщалось, что все нижегородские школы оснащены автоматической пожарной сигнализацией.