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Разметку термопластиком планируется нанести на всех улицах Нижнего Новгорода к 2023 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября.
"Сейчас пластиковая разметка составляет половину от всей разметки в городе. Она более долговечная, заметна не только летом, но и зимой. Надеемся в следующем году нанести ее на всех 310 улицах, которые требуют наличия разметки", - сказал он.
Разметка краской станет использоваться только для временного нанесения.
По словам Виталия Ковалева, в этом году разметка была нанесена на 200 тысячах кв.м. дорог Нижнего Новгорода, в том числе на 70 тысячах кв.м. - термопластиком.
Ранее сообщалось, что это рекордное за последнее время количество.
Напомним, что экспериментальная структурная разметка термопластиком нанесена на участке Московского шоссе.
Напомним также, что гарантийный срок разметки термопластиком составляет год, в то время как краской - три месяца.
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