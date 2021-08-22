Разметку термопластиком планируется нанести на всех улицах Нижнего Новгорода к 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разметку термопластиком планируется нанести на всех улицах Нижнего Новгорода к 2023 году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября.

"Сейчас пластиковая разметка составляет половину от всей разметки в городе. Она более долговечная, заметна не только летом, но и зимой. Надеемся в следующем году нанести ее на всех 310 улицах, которые требуют наличия разметки", - сказал он.

Разметка краской станет использоваться только для временного нанесения.

По словам Виталия Ковалева, в этом году разметка была нанесена на 200 тысячах кв.м. дорог Нижнего Новгорода, в том числе на 70 тысячах кв.м. - термопластиком.

Ранее сообщалось, что это рекордное за последнее время количество.

Напомним, что экспериментальная структурная разметка термопластиком нанесена на участке Московского шоссе.

Напомним также, что гарантийный срок разметки термопластиком составляет год, в то время как краской - три месяца.