Более 50 трамваев и 30 троллейбусов отремонтировано в Нижнем Новгороде к осени

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В Нижнем Новгороде к этой осени отремонтировано 59 трамваев и 33 троллейбуса. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября.
Речь идет о текущем ремонте транспортных средств.
Еще девять трамваев и девять троллейбусов были отремонтированы капитально.
Отметим, что всего в ведении МП "Нижегородэлектротранс" находятся 275 трамваев и 180 троллейбусов.
Виталий Ковалев рассказал, что сейчас транспортные средства подготавливают к работе в осенне-зимний период. В это время в городе запланирована работа 229 трамваев и 173 троллейбусов. В частности, производится ремонт крыш, отопителей, дверей.
Кроме того, предприятие занимается ремонтом контактной сети и трамвайных путей. Работы на сетях уже завершены на 100 км из 180 км трамвайной сети, и на 130 км из 249 км - троллейбусной. Профилактические работы проведены на 50 км рельсов.
Ранее сообщалось, что стационарные валидаторы начнут устанавливать в нижегородском электротранспорте в сентябре.
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