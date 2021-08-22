Более 50 трамваев и 30 троллейбусов отремонтировано в Нижнем Новгороде к осени Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В Нижнем Новгороде к этой осени отремонтировано 59 трамваев и 33 троллейбуса. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября.

Речь идет о текущем ремонте транспортных средств.

Еще девять трамваев и девять троллейбусов были отремонтированы капитально.

Отметим, что всего в ведении МП "Нижегородэлектротранс" находятся 275 трамваев и 180 троллейбусов.

Виталий Ковалев рассказал, что сейчас транспортные средства подготавливают к работе в осенне-зимний период. В это время в городе запланирована работа 229 трамваев и 173 троллейбусов. В частности, производится ремонт крыш, отопителей, дверей.

Кроме того, предприятие занимается ремонтом контактной сети и трамвайных путей. Работы на сетях уже завершены на 100 км из 180 км трамвайной сети, и на 130 км из 249 км - троллейбусной. Профилактические работы проведены на 50 км рельсов.

Ранее сообщалось, что стационарные валидаторы начнут устанавливать в нижегородском электротранспорте в сентябре.