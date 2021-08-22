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Культура и отдых

Поврежденную вандалами фотовыставку в Приокском районе перенесли к ТЦ "Жар-Птица"

19 сентября 2021 10:48  [170] Культура и отдых

Фото: организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Поврежденную вандалами фотовыставку "Кузница Победы. Город трудовой доблести" в Приокском районе перенесли от бывшего кинотеатра "Импульс" к ТЦ "Жар-Птица". Об этом сообщил директор проекта Сергей Чурадаев.

По его словам, экспозиция находится на новом месте с пятницы.

Напомним, экспозиция была установлена в рамках проекта "Уличные выставки в городском пространстве" и посвящена жизни Нижнего Новгорода (тогда г. Горький) в годы Великой Отечественной войны. Злоумышленники уничтожили около половины экспонатов.

Ранее сообщалось, что ей подыскивается новое место размещения, "где ей можно будет обеспечить надлежащую охрану".

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Теги:
Выставка Приокский район Фотографии
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