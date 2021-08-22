Поврежденную вандалами фотовыставку в Приокском районе перенесли к ТЦ "Жар-Птица"

Фото:
Поврежденную вандалами фотовыставку "Кузница Победы. Город трудовой доблести" в Приокском районе перенесли от бывшего кинотеатра "Импульс" к ТЦ "Жар-Птица". Об этом сообщил директор проекта Сергей Чурадаев.
По его словам, экспозиция находится на новом месте с пятницы.
Напомним, экспозиция была установлена в рамках проекта "Уличные выставки в городском пространстве" и посвящена жизни Нижнего Новгорода (тогда г. Горький) в годы Великой Отечественной войны. Злоумышленники уничтожили около половины экспонатов.
Ранее сообщалось, что ей подыскивается новое место размещения, "где ей можно будет обеспечить надлежащую охрану".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+