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Спортивный комплекс для игр и воркаута установят в Нижегородском районе в этом году

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Структура будущего спортивного комплекса

Структура будущего спортивного комплекса

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Большую спортивную площадку построят осенью в Нижегородском районе. Она расположится на улице Родионова между домами №195 к.1 и №195 к.2.

Как сообщили в администрации района, работы по обустройству стартуют уже на следующей неделе. Сдать спортивный объект планируется к концу ноября.

Площадка будет двухзональной. Первая - многофункциональная - часть предназначена для подвижных игр - баскетбола, волейбола, футбола и большого тенниса. Вторая зона - для общей физической подготовки: на ней установят турники, различные тренажёры. Спортивную площадку оснастят системой освещения для комфортных тренировок в тёмное время суток.

Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин отметил, что работы проводятся в рамках благоустройства района. Открытые спортивные площадки необходимы, чтобы у детей и взрослых была возможность для здорового, активного досуга.

"Уверен, что новая площадка станет местом для полезного времяпрепровождения жителей нашего района, как молодого поколения, так и старшего", – добавил Лагутин.

Кстати, это не первая спортивная площадка в районе: в августе открылась воркаут-площадка на территории школы №14 (Холодный переулок, 15А).

Напомним, в ближайшее время в Нижнем Новгороде появится ФОК открытого типа на Красной Этне, будет установлено 17 воркаут-комплексов во всех районах города, при поддержке ГАЗа реконструируют спорткомплекс "Чайка", а также с помощью волонтёров будут приведены в порядок 70 хоккейных площадок.

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Теги:
Благоустройство Спорт
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