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Общество

Все образовательные муниципальные учреждения Нижнего Новгорода обеспечены теплом

22 сентября 2021 18:56  [195] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На 22 сентября уже во всех муниципальных образовательных организациях включено отопление. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 сентября поручил главам местного самоуправления досрочно приступать к началу отопительного сезона.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона уже с 15 сентября, согласно которому подача тепла сначала осуществляется в детские и лечебные учреждения, учебные заведения, многоквартирные жилые дома, а затем в общественные здания и промпредприятия.

Денис скалкин отметил, что 100% образовательных учреждений обеспечено теплом, а вот жилищный фонд подключен на 96%, поскольку с небольшим отставанием подключаются дома от ведомственных котельных.

Напомним, что с 20 сентября в Нижнем Новгороде по вопросам пуска тепла начали работать "Горячие линии" в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, администрациях районов, домоуправляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях. Так, за первый день работы "прямой линии" департамента жилья, поступило 297 обращений. Все поступившие заявки оперативно отрабатываются.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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