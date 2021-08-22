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Общество

Памятник Владимиру Далю открыли в Нижнем Новгороде

24 сентября 2021 16:59  [199] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник создателю "Толкового словаря живого великорусского языка", русскому писателю, лексикографу и военному врачу Владимиру Далю открыли в Нижнем Новгороде 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Бронзовый монумент на мраморном постаменте установлен на Верхне-Волжской набережной около дома № 24 по улице Минина.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Олег Лавричев, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова, заведующий кафедрой русской филологии и общего языкознания НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Михаил Грачев и скульптор Владимир Кокурин.

Почетное право открыть монумент было предоставлено Ольге Петровой, Олегу Лавричеву и Жанне Никоновой.

"Я, как и многие из присутствующих, считал, что основное дело Владимира Ивановича Даля – создание "Толкового словаря живого великорусского языка", в котором собрано около 200 тысяч слов с толкованиями. Работу над словарем он проводил на нижегородской земле, будучи управляющим Нижегородской удельной конторы. Понимая, что знания и таланты Владимира Ивановича были гораздо шире, мы не знаем, каким активным и деятельным гражданином и нижегородцем он был. Он участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, открытии бесплатных школ и больниц, профтехучилища. Владимир Иванович принимал активное участие в организации народного ополчения во время Крымской войны. В сфере своих знаний и компетенций он был человеком очень широкого кругозора. Множество профессий и талантов соединялось в этой уникальной личности", – рассказал Олег Лавричев.

"Нижний Новгород – город, где живет и развивается великий и могучий русский язык. Владимир Иванович Даль для всех россиян является символом нашего языка. Соединение деятельных людей привело к тому, что Нижний Новгород обрел такую жемчужину и стал сердечным хранилищем любви к русскому языку", – отметила в свою очередь Жанна Никонова.

Ольга Петрова подчеркнула, что, когда мы помним великие имена нижегородской земли, тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие всей России, это и есть элемент воспитания образом и примером.

Ранее сообщалось, что инициатором установки памятнику выступил Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля. Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали его установку на заседании в мае.

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Теги:
Городская дума Памятники
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