Движение трамваев №8 и №417 временно изменится в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение трамваев №8 и №417 временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей у дома №87 по проспекту Ленина.

С 22:00 1 октября до 5:00 4 октября движение трамваев №8 будет организовано по маршруту "Гнилицы – станция метро Автозаводская".

Трамвай №417 будет ходить по маршрутам №4 "Московский вокзал – улица Игарская" и №17 "Станция метро Автозаводская – 52 квартал".

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что профилактические работы уже проведены на 50 км рельсов в Нижнем Новгороде.