Движение трамваев №8 и №417 временно изменится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей у дома №87 по проспекту Ленина.
С 22:00 1 октября до 5:00 4 октября движение трамваев №8 будет организовано по маршруту "Гнилицы – станция метро Автозаводская".
Трамвай №417 будет ходить по маршрутам №4 "Московский вокзал – улица Игарская" и №17 "Станция метро Автозаводская – 52 квартал".
Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что профилактические работы уже проведены на 50 км рельсов в Нижнем Новгороде.
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