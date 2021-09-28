Мэрия может оштрафовать подрядчика за срыв сроков благоустройства ул. Минина Общество

Фото: пресс-служба горадминистрации

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мэрия может оштрафовать подрядчика за срыв сроков благоустройства ул. Минина. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 1 октября глава города Юрий Шалабаев провел инспекционный объезд по дорогам Нижегородского района, на которых сейчас идет ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Первой точкой объезда стала улица Минина. Нижегородцы жаловались неудобства в связи с затянувшимися сроками благоустройства улицы. Глава города также остался не доволен ходом ремонта.

"Здесь осталась самая трудоемкая часть работ – укладка тротуарной плитки. Надо обеспечить скорейшее завершение ремонта, убрать грязь и строительный мусор. На улице Минина много учреждений социальной сферы, и сейчас главная задача подрядчика – сделать пешеходную зону. Если в ближайшее время он этого не выполнит, то будет оштрафован", - заявил Юрий Шалабаев.

Затем он совместно с комиссией осмотрел благоустройство ул. Варварской, на которой в этом году велась одна их самых масштабных ремонтных кампаний. Подрядчик уже начал делать пропилы в бортовом гранитном камне, где есть водоотводные лотки, что должно убрать воду с тротуаров. Эти работы будут завершены в течение недели.

Глава города также проверил ход работ на улицах Лысогорская и Ильинская. Все работы по благоустройству ул. Лысогорской будут окончены до 15 октября, а ремонт Ильинской продлится до 20 октября.

"Жители - это наши самые главные контролеры, которые подмечают мельчайшие детали. Иногда заказчик не видит тех неудобств и проблем, которые ощущают жители из-за ремонтных работ или уже после их завершения. Важно всегда прислушиваться к мнению людей, поскольку пользоваться всем тем, что мы сделаем, будут именно они", - заявил в заключение осмотра Юрий Шалабаев.