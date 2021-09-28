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Политика

"Рассчитываю на конструктивную совместную работу, нацеленную на улучшение качества жизни нижегородцев", - Ольга Щетинина

05 октября 2021 17:38  [319] Политика
Ольга Щетинина

Ольга Щетинина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое заседание Законодательного собрания Нижегородской области VII созыва состоялось 5 октября.

В ходе заседания были выбраны председатель ЗСНО (им вновь стал Евгений Люлин), а также его заместители. Так, первым заместителем председателя Заксобрания была избрана Ольга Щетинина.

Она отметила, что должность депутата регионального парламента – очень ответственная, но ещё больше ответственности ложится на плечи заместителей председателя.

"Так, коллеги поручили мне координировать организационную работу внутри Законодательного Собрания. Уверена, что благодаря их помощи и поддержке я обязательно с этим справлюсь. Уже известны направления, которые буду курировать по поручению Евгения Борисовича Люлина – это социальная повестка, градостроительное развитие, вопросы государственной собственности, землепользования, а также экологии и природных ресурсов", - рассказала Ольга Щетинина.

"Думаю, что вместе с коллегами мы будем учиться друг у друга, обсуждать проблемы, опираясь на мнение жителей, собственный профессиональный опыт, оценки экспертов, и принимать соответствующие решения на региональном или федеральном уровне. Рассчитываю на конструктивную совместную работу, нацеленную на улучшение качества жизни нижегородцев", - подчеркнула Ольга Щетинина.

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Теги:
Законодательное собрание Ольга Щетинина
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